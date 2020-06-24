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Из-за наводнения в Ивано-Франковской области отменили электрички

Новости » Происшествия     24.06.2020 - 12:10
Из-за наводнения в Ивано-Франковской области отменили электрички
Фото: наводнение в Ивано-Франковской области (if.dsns.gov.ua)

На отдельных направлениях не будут ходить пригородные поезда

Из-за наводнения в Ивано-Франковской области отменили курсирование семи пригородных поездов. Они не будут курсировать до ликвидации последствий непогоды.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

Сообщается, что отменены электрички на отдельных направлениях. В частности, с 24 июня не будут ходить 4 пригородных поезда Коломыя - Снятын, Снятын - Коломыя, Ворохта - Ивано-Франковск и Ивано-Франковск - Ворохта.

Кроме того, с 25 июня "Укрзализныця" отменила курсирование трех поездов Снятын - Коломыя, Коломыя - Снятын, Ворохта - Ивано-Франковск.

"Просим пассажиров учитывать эти изменения в графике движения пригородных поездов при планировании путешествий", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области повреждены все дороги государственного значения, коммунальщики пытаются обеспечить движение.

На сегодня в регионе подтопило более 200 населенных пунктов; по данным спасателей, в Ивано-Франковской области выпало 70% месячной нормы осадков, что привело к мощным потокам, которые разрушили дамбы, мосты и переходы.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины УкрзализныцяИвано-Франковскнаводнение
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