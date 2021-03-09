"Укрзализныця" возобновила работу вагонов-автомобилевозов

"Укрзализныця" возобновила услугу перевозки автомобилей в специальных вагонах поездов. Такие вагоны курсируют по пяти маршрутах.
Об этом сообщает сайт "УЗ".
Уже сейчас возможна перевозка автомобилей в спецвагонах по направлению Одесса - Львов (из Одессы по парным датам, из Львова - по непарным), Днепр - Трускавец (до Львова; из Днепра по парным датам, из Львова - по непарным), Харьков - Рахов (до Львова; с 12 марта дважды в неделю), Харьков - Ужгород (до Львова; с 15 марта дважды в неделю) Харьков - Одесса (в ближайшее время будет ездить раз в неделю)
Один вагон может за один рейс перевезти от четырех до восьми автомобилей, в зависимости от габаритов. Ограничение по высоте авто составляет 1,7 метра. Общая грузоподъемность вагона - 12 тонн.
Напомним, со вторника, 9 марта, "Укрзализныця" приостанавливает высадку, посадку пассажиров на всех станциях Закарпатской области. Регион попал в "красную" зону карантина.
Также сообщалось, что УЗ назначила на 8-9 марта 5 специальных рейсов из "красной" зоны карантина. Поезда выполнят рейсы по просьбе Черновицкой и Ивано-Франковской областей.