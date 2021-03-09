"Укрзалізниця" відновила роботу вагонів-автомобілевозів

Вже зараз можлива перевезення автомобілів у спецвагонах за напрямом Одеса - Львів (з Одеси по парних датах, зі Львова - по непарним), Дніпро - Трускавець (до Львова; з Дніпра по парних датах, зі Львова - по непарним), Харків - Рахів (до Львова; з 12 березня двічі на тиждень), Харків - Ужгород (до Львова; з 15 березня двічі на тиждень) Харків - Одеса (найближчим часом буде їздити раз на тиждень)

Один вагон може перевезти за один рейс від чотирьох до восьми автомобілів, у залежності від габаритів Обмеження по висоті авто становить 1,7 метра. Загальна вантажопідйомність вагона - 12 тонн.