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"Укрзалізниця" відновила роботу вагонів-автомобілевозів

Автор: Роман Тверденко

"Укрзалізниця" відновила послугу перевезення автомобілів у спеціальних вагонах поїздів. Такі вагони курсують по п'яти маршрутах.

Про це повідомляє сайт "УЗ".

Вже зараз можлива перевезення автомобілів у спецвагонах за напрямом Одеса - Львів (з Одеси по парних датах, зі Львова - по непарним), Дніпро - Трускавець (до Львова; з Дніпра по парних датах, зі Львова - по непарним), Харків - Рахів (до Львова; з 12 березня двічі на тиждень), Харків - Ужгород (до Львова; з 15 березня двічі на тиждень) Харків - Одеса (найближчим часом буде їздити раз на тиждень)

Один вагон може перевезти за один рейс від чотирьох до восьми автомобілів, у залежності від габаритів Обмеження по висоті авто становить 1,7 метра. Загальна вантажопідйомність вагона - 12 тонн.

Нагадаємо, з вівторка, 9 березня, "Укрзалізниця" припиняє висадку, посадку пасажирів на всіх станціях Закарпатської області. Регіон потрапив в "червону" зону карантину.

Також повідомлялося, що УЗ призначила на 8-9 березня 5 спеціальних рейсів з "червоної" зони карантину. Поїзди виконають рейси на прохання Чернівецької та Івано-Франківської областей.

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Новини України Укрзалізниця
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