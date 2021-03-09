"Укрзалізниця" відновила роботу вагонів-автомобілевозів

"Укрзалізниця" відновила послугу перевезення автомобілів у спеціальних вагонах поїздів. Такі вагони курсують по п'яти маршрутах.
Про це повідомляє сайт "УЗ".
Вже зараз можлива перевезення автомобілів у спецвагонах за напрямом Одеса - Львів (з Одеси по парних датах, зі Львова - по непарним), Дніпро - Трускавець (до Львова; з Дніпра по парних датах, зі Львова - по непарним), Харків - Рахів (до Львова; з 12 березня двічі на тиждень), Харків - Ужгород (до Львова; з 15 березня двічі на тиждень) Харків - Одеса (найближчим часом буде їздити раз на тиждень)
Один вагон може перевезти за один рейс від чотирьох до восьми автомобілів, у залежності від габаритів Обмеження по висоті авто становить 1,7 метра. Загальна вантажопідйомність вагона - 12 тонн.
Нагадаємо, з вівторка, 9 березня, "Укрзалізниця" припиняє висадку, посадку пасажирів на всіх станціях Закарпатської області. Регіон потрапив в "червону" зону карантину.
Також повідомлялося, що УЗ призначила на 8-9 березня 5 спеціальних рейсів з "червоної" зони карантину. Поїзди виконають рейси на прохання Чернівецької та Івано-Франківської областей.