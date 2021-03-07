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УЗ приостанавливает сообщение с Закарпатьем из-за "красной" зоны карантина

Новина українською → Киев, Воскресенье 07 марта 2021 10:40
УЗ приостанавливает сообщение с Закарпатьем из-за "красной" зоны карантина Фото: поезд (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Со вторника, 9 марта, "Укрзализныця" приостанавливает высадку, посадку пассажиров на всех станциях Закарпатской области. Регион попал в "красную" зону карантина.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Также временно приостановлена продажа билетов из и на Закарпатье.

Отмечается, что ограничения будут действовать до конца карантинных мероприятий.

При этом в компании отметили, что до 8 марта включительно пассажиры с билетами смогут выехать или добраться до Закарпатья поездами.

"Укрзализныця внимательно следит за ситуацией и готова к назначению специальных рейсов по просьбе Закарпатской ОГА для вывоза 2100 человек с билетами на время действия карантинных ограничений", - говориться в сообщении.

Напомним, УЗ назначила на 8-9 марта 5 специальных рейсов из "красной" зоны карантина. Поезда выполнят рейсы по просьбе Черновицкой и Ивано-Франковской областей.

Кроме того, Закарпатская область попала в "красную" зону карантина из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Дополнительные карантинные ограничения начнут действовать уже 8 марта.

Ранее сообщалось, что в Украине сейчас существует опасность расширения "красной" зоны карантина. Все больше областей попадают в "оранжевую" зону.

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