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"Укрзализныця" возобновила продажу билетов в Славянск

Новости » Общество     25.06.2020 - 10:35
"Укрзализныця" возобновила продажу билетов в Славянск
Фото: поезд (РБК-Украина)

В Славянске смягчили карантин

"Укрзализныця" возобновила продажу билетов в Славянск. Такое решение было принято в связи со смягчением карантина в городе.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Отмечается, что сейчас восстановлены остановки на станции Славянск поездов дальнего следования №1/2 Ивано-Франковск - Константиновка, №712/711 Киев - Константиновка и №126/125 Киев - Константиновка.

Также возобновлены остановки пригородных поездов:

  • №6018 Фенольная - Лиман;
  • №6225 Святогорск - Краматорск;
  • №6002 Славянск - Святогорск;
  • № 6208 Славянск - Курдюмовка;
  • №6231 Святогорск -Скотувата;
  • №6244 Скотувата - Близнецы;
  • №6251 Близнецы - Скотувата;
  • №6072 Скотувата - Славянск;
  • №6004 Константиновка - Святогорск;
  • №6249 Лиман - Фенольная;
  • №6219 Лиман - Близнецы.

Напомним, 6 июня была приостановлена продажа билетов на поезда в Славянск в связи с ужесточением карантина.

Ранее РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" восстановила железнодорожное сообщение со Львовом.

Также было возобновлено движение пригородных поездов во Львовской области.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины УкрзализныцяСлавянскпоезд
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