В Славянске смягчили карантин
"Укрзализныця" возобновила продажу билетов в Славянск. Такое решение было принято в связи со смягчением карантина в городе.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
Отмечается, что сейчас восстановлены остановки на станции Славянск поездов дальнего следования №1/2 Ивано-Франковск - Константиновка, №712/711 Киев - Константиновка и №126/125 Киев - Константиновка.
Также возобновлены остановки пригородных поездов:
Напомним, 6 июня была приостановлена продажа билетов на поезда в Славянск в связи с ужесточением карантина.
Ранее РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" восстановила железнодорожное сообщение со Львовом.
Также было возобновлено движение пригородных поездов во Львовской области.
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Автор: Игорь Литвиненко