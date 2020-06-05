"Укрзализныця" отменяет продажу билетов в Славянск из-за усиления карантина

Продажа билетов будет возобновлена после решения комиссии ТЭБ и ЧС
"Укрзализныця" с 6 июня временно приостанавливает продажу билетов в Славянск из-за усиления карантина в городе. Также будут отменены все остановки в населенном пункте.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
Отмечается, что сейчас остановку в Славянске совершали три поезда дальнего следования:
"Укрзализныця" с 6 июня временно отменяет остановку поездов дальнего и пригородного сообщения по станции Славянск и прекратит продажу билетов с назначением в этот город. Вынужденная мера продиктована решением региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой областной государственной администрации", - говорится в сообщении.
Пассажирам предлагают проезд до Краматорска или возврат полной стоимости билетов.
Также не будут совершать остановки на станциях Шпичкино, Славянск, Им. Кожушко, Слав.курорт, Шидловская такие пригородные поезда:
Продажа билетов и остановки будут возобновлены после решения комиссии ТЭБ и ЧС.
Напомним, "Укрзализныця" с 1 июня возобновила железнодорожное сообщение, однако сразу в пяти областях не предоставили УЗ решение об ослаблении карантина.
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Автор: Игорь Литвиненко