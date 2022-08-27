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Эвакуация из Донецкой области. УЗ возобновила курсирование поездов

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Украина, Суббота 27 августа 2022 15:46
Эвакуация из Донецкой области. УЗ возобновила курсирование поездов Фото: "Укрзализныця" возобновила курсирование эвакуационных поездов из Донецкой области (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Дмитрий Браславский

"Укрзализныця" возобновила курсирование эвакуационных поездов из Донецкой области после обстрела станции Чаплино.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу "Укрзализныци".

"После однодневной паузы в результате чаплинской трагедии и необходимых восстановительных работ", - говорится в сообщении.

В Укрзализныце сообщили, что проводники в сопровождении медиков вывезли в безопасность за вчера 492 человека.

Напомним, что в результате ракетного удара по поезду на станции Чаплино 24 августа погибло 25 человек. Было разрушено 2 частных дома, еще 30 получили поврежденные.

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Укрзализныця Донецкая область
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