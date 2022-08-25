Удар по поезду в Чаплино: полностью разрушены два дома, еще 30 - повреждены

В результате ракетного удара по поезду на станции Чаплино Днепропетровской области 24 августа полностью разрушены два частных дома, еще 30 повреждены.

Об этом заявил представитель ГСЧС в Днепропетровской области Андрей Журавлев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.