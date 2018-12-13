"Укрзализныця" возобновила движение поездов после аварии

Иллюстративное фото (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Все поезда, которые направлялись в Киев, уже приехали

"Укрзализныця" возобновила движение поездов западного направления после аварии на железнодорожной контактной сети в Киевской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение директора департамента пассажирских перевозок "Укрзализныци" Александра Красноштана в эфире "112 Украина".

Он отметил, что в 7:12 уже была восстановлена подача электроэнергии и контактная сеть над одной колеей.

"Сейчас уже все поезда прибыли. Максимальная задержка поезда №98 Ковель-Киев на 4 часа. Сейчас движение поездов происходит согласно графикам. Единственное, задерживается поезд №705 Киев-Перемышль, но сейчас он уже на подъезде ко Львову", - отметил Красноштан.

Он также сообщил, что в настоящее время обеспечено движение на всех направлениях, платформы и перроны очищены.

Напомним, в 05:12 из-за падения дерева в Киевской области и обрыва железнодорожной контактной сети на 51-ом км перегона Клавдиево - Бородянка задерживался ряд пассажирских поездов. Так в дороге задерживались некоторые пригородные поезда и дальнего следования, в частности поезда № 98 Ковель - Киев, № 705 Киев - Перемышль, № 92 Львов - Киев.

РБК-Украина ранее сообщало, что несмотря на снегопады рейсы в Международном аэропорту "Киев" (Жуляны) и аэропорта "Борисполь" 13 декабря выполняются по расписанию.