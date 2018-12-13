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"Укрзалізниця" відновила рух потягів після аварії

Новини » Транспорт    13.12.2018 - 12:19
"Укрзалізниця" відновила рух потягів після аварії
Ілюстративне фото (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Всі поїзди, які прямували до Києва, вже приїхали

"Укрзалізниця" відновила рух поїздів західного напрямку після аварії на залізничній контактній мережі у Київській області.  Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення директора департаменту пасажирських перевезень "Укрзализниці" Олександра Красноштана в ефірі "112 Україна"

Він зазначив, що о 7:12 вже було відновлено подачу електроенергії і контактну мережу над однією колією.

"Наразі вже всі поїзди прибули. Максимальна затримка була поїзду №98 Ковель-Київ на 4 години. Наразі рух поїздів відбувається згідно графіків. Єдине, затримується поїзд №705 Київ-Перемишль, але зараз він вже на під’їзді до Львова", - зазначив Красноштан.

Він також повідомив, що наразі забезпечено рух на всіх напрямках, платформи й перони очищені.

Нагадаємо,  о 05:12 через падіння дерева в Київській області та обриву залізничної контактної мережі на 51-ому км перегону Клавдієво - Бородянка затримувався ряд пасажирських поїздів. Так у дорозі затримувалися деякі приміські поїзди та далекого сполучення, зокрема поїзди № 98 Ковель - Київ, № 705 Київ - Перемишль, № 92 Львів - Київ.

РБК-Україна раніше повідомляло, що попри снігопади рейси в Міжнародному аеропорту "Київ" (Жуляни) і аеропорту "Бориспіль" 13 грудня виконуються за розкладом

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