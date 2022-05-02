Укрзалізниця: війська РФ щодня обстрілюють залізничні об'єкти в Україні

Російські окупанти щодня здійснюють обстріли та завдають ударів по залізничних об'єктах в Україні, руйнують станції та рейки, розповів глава Укрзалізниці Олександр Камишин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його слова в ефірі всеукраїнського телемарафону.

За словами Камишина, нині легше перерахувати станції, які не потрапили під ворожі обстріли, ніж постраждалі від ударів рашистів.

"Кожен день у нас перебита інфраструктура, шляхи, мости, контактна мережа, будівлі", - говорить глава УЗ.

Камишин також зазначив, що попри численні атаки загарбників по залізничній інфраструктурі Укрзалізниця продовжує роботу, і поїзди курсують.

Серед найбільш постраждалих від ворожих обстрілів він назвав Донецьку та Південну залізниці.