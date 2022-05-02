Укрзалізниця: війська РФ щодня обстрілюють залізничні об'єкти в Україні
Російські окупанти щодня здійснюють обстріли та завдають ударів по залізничних об'єктах в Україні, руйнують станції та рейки, розповів глава Укрзалізниці Олександр Камишин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його слова в ефірі всеукраїнського телемарафону.
За словами Камишина, нині легше перерахувати станції, які не потрапили під ворожі обстріли, ніж постраждалі від ударів рашистів.
"Кожен день у нас перебита інфраструктура, шляхи, мости, контактна мережа, будівлі", - говорить глава УЗ.
Камишин також зазначив, що попри численні атаки загарбників по залізничній інфраструктурі Укрзалізниця продовжує роботу, і поїзди курсують.
Серед найбільш постраждалих від ворожих обстрілів він назвав Донецьку та Південну залізниці.
Раніше в Генштабі ЗСУ пояснили удари РФ по залізниці наміром окупантів зруйнувати шляхи постачання допомоги.
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