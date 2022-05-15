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Укрзализныця восстанавливает движение поезда Львов - Черновцы. Дата

Фото: Укрзализныця восстанавливает поезд Львов-Черновцы (РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

Укрзализныця с 1 июня возвращает поезд №816/815 "Прикарпатский экспресс" сообщением Львов - Черновцы. Билеты будут доступны онлайн и в железнодорожных кассах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

Отправление из Львова в 07:45, прибытие в Черновцы в 13:25. Обратно, из Черновцов, отправление в 15:30, прибытие во Львов в 21:15.

Поез будет курсировать с остановками на станциях Стрый, Моршин, Болехов, Долина, Рожнятов, Калуш, Ивано-Франковск, Коломыя, Снятын.

"Еще один поезд до города, где живет легендарная мама Стефания", - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, Укрзализныця продолжает восстанавливать и расширять проект City Express. Так, с 16 мая ряд пригородных поездов будет курсировать из Киева до Тетерева.

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Укрзализныця