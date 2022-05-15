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Укрзалізниця відновлює рух потягу Львів - Чернівці. Відома дата

Фото: Укрзалізниця відновлює потяг Львів - Чернівці (РБК-Україна)
Автор: Євгеній Прокопенко

Укрзалізниця з 1 червня повертає поїзд №816/815 "Прикарпатський експрес" сполученням Львів - Чернівці. Квитки будуть доступні онлайн і в залізничних касах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Відправлення зі Львова о 07:45, прибуття в Чернівці о 13:25. Зворотно, з Чернівців, відправлення о 15:30, прибуття до Львова о 21:15.

Поїз курсуватиме із зупинками на станціях Стрий, Моршин, Болехів, Долина, Рожнятів, Калуш, Івано-Франківськ, Коломия, Снятин.

"Ще один поїзд до міста, де живе легендарна мама Стефанія", - прокоментували в Укрзалізниці.

Нагадаємо, Укрзалізниця продовжує відновлювати та розширювати проєкт City Express. Так, з 16 травня низка приміських поїздів курсуватиме з Києва до Тетерева.

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Укрзалізниця