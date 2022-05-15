Укрзалізниця відновлює рух потягу Львів - Чернівці. Відома дата

Укрзалізниця з 1 червня повертає поїзд №816/815 "Прикарпатський експрес" сполученням Львів - Чернівці. Квитки будуть доступні онлайн і в залізничних касах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Відправлення зі Львова о 07:45, прибуття в Чернівці о 13:25. Зворотно, з Чернівців, відправлення о 15:30, прибуття до Львова о 21:15.
Поїз курсуватиме із зупинками на станціях Стрий, Моршин, Болехів, Долина, Рожнятів, Калуш, Івано-Франківськ, Коломия, Снятин.
"Ще один поїзд до міста, де живе легендарна мама Стефанія", - прокоментували в Укрзалізниці.
Нагадаємо, Укрзалізниця продовжує відновлювати та розширювати проєкт City Express. Так, з 16 травня низка приміських поїздів курсуватиме з Києва до Тетерева.
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