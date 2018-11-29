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"Укрзализныця" ведет переговоры о запуске маршрута Мукачево-Будапешт

Новости » Общество    29.11.2018 - 15:38
"Укрзализныця" ведет переговоры о запуске маршрута Мукачево-Будапешт
Фото: Евгений Кравцов (РБК-Украина/Виталий Носач)

Тестовый проезд по узкоколейке прошел успешно

"Укрзалызниця" на сегодняшний день отрабатывает вопрос сообщения по узкой колее Мукачево-Будапешт. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал и.о. председателя правления УЗ Евгений Кравцов.

По его словам, тестовый проезд по узкой колее прошел успешно.

"Сейчас отрабатываем технические вопросы. Как раз в эти дни мои коллеги в Будапеште согласовывают последние вопросы. Постараемся в ближайшее время запустить. Время пока не буду говорить", - сказал Кравцов, уточнив, что на этом маршруте пассажиров будут перевозить венгерские поезда.

Также он добавил, что сейчас перевозчик ведет переговоры о возможном запуске сообщения Мукачево-Прага.

"Пока это на уровне проекта. Будем смотреть, есть ли техническая возможность реализации подобного сообщения по узкой колее. Возможно, это будет. Мы сейчас ведем переговоры о технической возможности этого направления", - сказал Евгений Кравцов.

Напомним, первый поезд в аэропорт "Борисполь" со станции "Киев-Пассажирский" отправится уже завтра, 30 ноября. 

Накануне Укрзализныця" показала расписание движения экспресса. Из расписания понятно, что поезд не будет делать остановку на станции "Выдубичи", как это обещали ранее. Экспресс будет двигаться по маршруту Киев-Пассажирский - Дарница - Борисполь-аэропорт. Время в дороге составит около 40 минут.

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