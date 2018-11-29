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"Укрзалізниця" веде переговори про запуск маршруту Мукачеве-Будапешт

Новини » Суспільство    29.11.2018 - 15:38
"Укрзалізниця" веде переговори про запуск маршруту Мукачеве-Будапешт
Фото: Євген Кравцов (РБК-Україна/Віталій Носач)

Тестовий проїзд по вузькоколійці пройшов успішно

"Укрзалізниця" на сьогоднішній день відпрацьовує питання повідомлення по вузькій колії Мукачево-Будапешт. Про це в коментарі РБК-Україна сказав в. о. голови правління УЗ Євген Кравцов.

За його словами, тестовий проїзд по вузькій колії пройшов успішно.

"Зараз відпрацьовуємо технічні питання. Як раз в ці дні мої колеги в Будапешті погоджують останні питання. Постараємося найближчим часом запустити. Час поки що не буду говорити", - сказав Кравцов, уточнивши, що на цьому маршруті пасажирів будуть перевозити угорські поїзди.

Також він додав, що зараз перевізник веде переговори про можливий запуск сполучення Мукачево-Прага.

"Поки що це на рівні проекту. Будемо дивитися, чи є технічна можливість реалізації такого повідомлення по вузькій колії. Можливо, це буде. Ми зараз ведемо переговори щодо технічної можливості цього напряму", - сказав Євген Кравцов.

Нагадаємо, перший поїзд в аеропорт "Бориспіль" зі станції "Київ-Пасажирський" відправиться вже завтра, 30 листопада.

Напередодні Укрзалізниця" показала розклад руху експреса. З розкладу зрозуміло, що потяг не робитиме зупинку на станції "Видубичі", як це обіцяли раніше. Експрес рухатиметься за маршрутом Київ-Пасажирський - Дарниця - Бориспіль-аеропорт. Час в дорозі складе близько 40 хвилин.

"Укрзалізниця" з 15 грудня по 15 січня заборонила повернення квитків по інтернету Міністр інфраструктури запропонував пустити на залізницю приватні поїзди
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