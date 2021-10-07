"Укрзализныця" ускорила несколько поездов: какие будут ехать быстрее
Фото: в Украине ускорили движение поездов по нескольким маршрутам (Виталий Носач/РБК-Украина)
"Укрзализныця" ускорила движение пассажирских поездов по нескольким маршрутам. Отдельные поезда теперь идут более чем на три часа быстрее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию "Укрзализныци", доступную на ее официальном Telegram-канале.
Топ-5 поездов, движение которых ускорили:
- № 13/14 Киев - Солотвино - на 3:16 из Киева, на 2:20 обратно
- № 77/78 Харьков - Мариуполь - на 2:05 из Харькова, на 3:29 обратно
- № 84/83 Киев - Мариуполь - на 2:13 из Киева, на 1:24 обратно
- № 108/107 Одесса - Ужгород - на 1:15 из Одессы, на 1:29 обратно
- № 145/146 Киев - Измаил - на 0:49 из Киева, на 1:02 обратно
Напомним, ранее сообщалось, в какие страны можно попасть из Украины на поезде и какие международные маршруты есть на железной дороге.