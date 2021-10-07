"Укрзалізниця" прискорила кілька поїздів: які їхатимуть швидше
Фото: в Україні прискорили рух поїздів по декількох маршрутах (Віталій Носач/РБК-Україна)
"Укрзалізниця" прискорила рух пасажирських поїздів по декількох маршрутах. Окремі поїзди тепер йдуть більш ніж на три години швидше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на презентацію "Укрзалізниці", доступну на її офіційному Telegram-канал.
Топ-5 поїздів, рух яких прискорили:
- № 13/14 Київ - Солотвино - на 3:16 з Києва, на 2:20 назад
- № 77/78 Харків - Маріуполь - на 2:05 з Харкова, на 3:29 назад
- № 84/83 Київ - Маріуполь - на 2:13 з Києва, на 1:24 назад
- № 108/107 Одеса - Ужгород - на 1:15 з Одеси, на 1:29 назад
- № 145/146 Київ - Ізмаїл - на 0:49 з Києва, на 1:02 назад
Нагадаємо, раніше повідомлялося, до яких країн можна потрапити з України поїздом і які міжнародні маршрути є на залізниці.