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Укрзализныця сообщает о временных сбоях на сервисах онлайн-продажи

Фото: в Укрзализныце временные сбои на сервисах онлайн-продажи (uz.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Укрзализныця сообщила о временных сбоях на сервисах онлайн-продажи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

"Опять наблюдаем набеги орды на наши сервисы онлайн-продажи и линию поддержки, могут быть временные сбои. Просим набраться терпения, мы работаем над отражением атак", - сообщили в Укрзализныце.

Там добавили, что кассы на вокзалах работают, поезда следуют по расписанию.

Ранее мы писали, Укрзализныця сообщила, что временно приостанавливает продажа электронных билетов на поезда.

Впоследствии стало известно, украинцы снова могут приобрести билеты на поезд онлайн. Укрзализныця возобновила работу онлайн-сервисов.

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