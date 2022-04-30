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Укрзализныця возобновила работу онлайн-сервисов по продаже билетов

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Суббота 30 апреля 2022 17:56
Укрзализныця возобновила работу онлайн-сервисов по продаже билетов Фото: Укрзализныця возобновила работу онлайн-сервисов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы снова могут приобрести билеты на поезд онлайн. Укрзализныця возобновила работу онлайн-сервисов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

"Онлайн-сервисы Укрзализныци снова на связи! Билеты можно покупать через сайт и чат-бот", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что сервисы по продаже электронных билетов на поезда были временно недоступны.

Укрзализныця предупредила, что проводятся неотложные технические работы. Также не работали сервисы онлайн-поддержки и горячей линии.

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