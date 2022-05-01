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Укрзалізниця повідомляє про тимчасові збої на сервісах онлайн-продажу

Фото: в Укрзалізниці тимчасові збої на сервісах онлайн-продажу (uz.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Укрзалізниця повідомила про тимчасові збої на сервісах онлайн-продажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

"Знову спостерігаємо набіги орди на наші сервіси онлайн-продажу та лінію підтримки, можуть бути тимчасові збої. Просимо набратися терпіння, ми працюємо над відбиттям атак", - повідомили в Укрзалізниці.

Там додали, що каси на вокзалах працюють, поїзди прямують за розкладом.

Раніше ми писали, Укрзалізниця повідомила, що тимчасово призупиняє продаж електронних квитків на поїзди.

Згодом стало відомо, українці знову можуть придбати квитки на потяг онлайн. Укрзалізниця відновила роботу онлайн-сервісів.

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