"Укрзализныця" сменила тип акционерного общества с публичного на частное

Иллюстративное фото (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Изменение типа АО не повлияет форму государственной собственности "Укрзализныци"

В устав "Укрзализныци" 27 ноября 2018 года внесены изменения в соответствии с постановлением Кабинета министров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Теперь название общества будет выглядеть так: полное - акционерное общество "Украинская железная дорога", сокращенное - АО "Укрзализныця"; на английском языке: полное - joint stock company Ukrainian railways, сокращенное - JSC Ukrainian railways.

Как отметили в компании, в 2018 году начали действовать новые подходы к разграничению публичных и частных акционерных обществ и регулирования их правового статуса, появился четкий критерий отнесения акционерного общества к категории публичного, который приблизил понятие публичного АО к стандартам развитых рынков.

Поэтому 31 октября Кабинет министров принял решение привести устав "Укрзализныци" в соответствие с изменениями в законодательстве, регулирующем деятельность акционерных обществ.

Однако изменение типа АО не меняет форму собственности. Единственным акционером общества является государство в лице Кабинета министров, которому принадлежит 100% акций "Укрзализныци".

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил переименование "Укрзализныци" для имплементации лучших практик мирового управления. В частности, согласно принятым изменениям, Публичное акционерное общество "Укрзализныця" меняет тип общество на частное. Вместо наименования ПАО "Укрзализныця" в полном варианте будет использоваться акционерное общество "Укрзализныця", сокращенное - АО "Укрзализныця".

Отметим, что Счетная палата планирует провести аудит в "Укрзализныце". В Счетной палате подозревают руководство "Укрзализныци" в масштабной коррупции.