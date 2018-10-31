Кабмин сменил тип акционерного общества "Укрзализныця"

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Тип общества "Укрзализныци" сменили с публичного на частное

Кабинет министров Украины на заседании 24 октября утвердил переименование "Укрзализныци" для имплементации лучших практик мирового управления. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности согласно принятым изменениям, Публичное акционерное общество "Укрзализныця" меняет тип общество на частное. Вместо наименования ПАО "Укрзализныця" в полном варианте будет использоваться акционерное общество "Укрзализныця", в сокращенном - АО "Укрзализныця".

Предполагается, реализация постановления обеспечит приведение учредительных документов общества в соответствие с требованиями законодательства, улучшит процесс корпоративного управления, будет способствовать формированию баланса между акционером, наблюдательным советом и правлением, а также обеспечит привлечение потенциальных инвесторов.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" закончила строительство эстакады через дорогу Киев-Харьков для поездов в Борисполь.

Кроме того, УЗ утвердила название ж/д станции, которая строится возле аэропорта, - "Борисполь-аэропорт".