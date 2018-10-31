ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Кабмин сменил тип акционерного общества "Укрзализныця"

Новости » Политика    31.10.2018 - 15:42
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Тип общества "Укрзализныци" сменили с публичного на частное

Кабинет министров Украины на заседании 24 октября утвердил переименование "Укрзализныци" для имплементации лучших практик мирового управления. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности согласно принятым изменениям, Публичное акционерное общество "Укрзализныця" меняет тип общество на частное. Вместо наименования ПАО "Укрзализныця" в полном варианте будет использоваться акционерное общество "Укрзализныця", в сокращенном - АО "Укрзализныця".

Предполагается, реализация постановления обеспечит приведение учредительных документов общества в соответствие с требованиями законодательства, улучшит процесс корпоративного управления, будет способствовать формированию баланса между акционером, наблюдательным советом и правлением, а также обеспечит привлечение потенциальных инвесторов.

 

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" закончила строительство эстакады через дорогу Киев-Харьков для поездов в Борисполь.

Кроме того, УЗ утвердила название ж/д станции, которая строится возле аэропорта, - "Борисполь-аэропорт".

 

"Укрзализныця" назвала причины проблем в работе киевской городской елетрички
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныУкрзализныця
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь