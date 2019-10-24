"Укрзализныця" скорректировала график из-за перехода на зимнее время

В связи з переходом на зимнее время в билетах на поезда с 27 октября уже указан откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Как напомнили в пресс-службе, 27 октября в 04:00 по киевскому времени стрелки часов будут переведены на один час назад.

"В билетах на поезда формирования "Укрзализныци" указано уже откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов. Поэтому путешественникам, которые запланировали поездки на этот выходной день, а также тем, кто будет встречать на вокзале друзей или гостей в воскресенье, стоит быть внимательными и своевременно привести в соответствие время своих часов", - говорится в заявлении.

В УЗ добавили, что все изменения были заранее внесены и согласованы с администрациями железных дорог соседних стран.

Напомним, с начала 2019 года "Укрзализныця" заменила 55% руководящего состава подразделений филиала "Пассажирская компания". Всего с начала года уже уволено 22 сотрудника - это начальники вагонных участков, депо и вокзалов, которые ненадлежащим образом выполняли свои должностные обязанности или подозреваются в злоупотреблениях.

Также РБК-Украина сообщало, что "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд Львов - Киев на время школьных каникул, которые начнутся с 28 октября по 3 ноября включительно.