Укрзализныця снова разрешила покупать билеты за 10 дней до отправки поезда

Укрзализныця возобновляет продажу билетов на 10 дней вперед для более 40 основных рейсов страной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
В частности, это позволит пассажирам планировать свою логистику и иметь гарантию путешествия при условии приобретения билета.
Также Укрзализныця сохранит минимум по одному бесплатному эвакуационному рейсу в сутки из каждого региона, где эвакуационные процессы являются активными.
"3,2 млн пассажиров уже эвакуированы по железной дороге до безопасных городов на западе страны и за границу, поэтому Укрзализныця фиксирует завершение активной фазы эвакуации и необходимость обеспечения регулярной прогнозируемой логистики для развития экономики Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, перечень бесплатных эвакуационных рейсов и рейсов с открытой продажей можно посмотреть на сайте.
Укрзализныця возобновляет продажу билетов на 10 дней вперед (t.me/UkrzalInfo)
Ранее мы сообщали, что Укрзализныця организовала эвакуационный поезд в Чехию.
Также мы писали, что Укрзализныця запускает в Киеве рейсы "Дарница - Святошин".
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!