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Укрзализныця снова разрешила покупать билеты за 10 дней до отправки поезда

Укрзализныця возобновила продажу билетов (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Татьяна Самарук

Укрзализныця возобновляет продажу билетов на 10 дней вперед для более 40 основных рейсов страной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

В частности, это позволит пассажирам планировать свою логистику и иметь гарантию путешествия при условии приобретения билета.

Также Укрзализныця сохранит минимум по одному бесплатному эвакуационному рейсу в сутки из каждого региона, где эвакуационные процессы являются активными.

"3,2 млн пассажиров уже эвакуированы по железной дороге до безопасных городов на западе страны и за границу, поэтому Укрзализныця фиксирует завершение активной фазы эвакуации и необходимость обеспечения регулярной прогнозируемой логистики для развития экономики Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, перечень бесплатных эвакуационных рейсов и рейсов с открытой продажей можно посмотреть на сайте.

Укрзализныця возобновляет продажу билетов на 10 дней вперед (t.me/UkrzalInfo)

Ранее мы сообщали, что Укрзализныця организовала эвакуационный поезд в Чехию.

Также мы писали, что Укрзализныця запускает в Киеве рейсы "Дарница - Святошин".

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Укрзализныця