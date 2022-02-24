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Укрзализныця проводит эвакуацию: опубликовано количество выехавших

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Мариуполь Авдеевка Константиновка, Четверг 24 февраля 2022 16:53
Укрзализныця проводит эвакуацию: опубликовано количество выехавших Фото: Укрзализныця эвакуирует граждан (Правдатут News)
Автор: RBC.UA

"Укрзализныця" эвакуирует всех желающих граждан из Луганской, Донецкой и Одесской областей. За 4 часа предприятию удалось вывезти 7615 человек из опасных зон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный канал "Укрзализныци".

"Укрзализныця" эвакуирует людей из ряда городов. 24 февраля предлагаются эвакуационные рейсы из Луганской, Донецкой и Одесской областей.

Опубликованы цифры уже эвакуированных граждан.

  • Мариуполь 1724
  • Попасна 362
  • Бахмут 280
  • Лисичанск 2534
  • Константиновка 1908
  • Авдеевка 228
  • Покровск 579


Всего с 13 часов вывезено 7615 человек.

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