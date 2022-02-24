Укрзалізниця проводить евакуацію: опубліковано кількість тих, хто виїхав
Фото: Укрзалізниця евакуює громадян (Правдатут News)
"Укрзалізниця" евакуює всіх бажаючих громадян з Луганської, Донецької та Одеської областей. За 4 години підприємству вдалося вивезти 7615 осіб з небезпечних зон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний канал "Укрзалізниці".
"Укрзалізниця" евакуює людей з низки міст. 24 лютого пропонуються евакуаційні рейси з Луганської, Донецької та Одеської областей.
Опубліковані цифри вже евакуйованих громадян.
- Маріуполь 1724
- Попасна 362
- Бахмут 280
- Лисичанськ 2534
- Костянтинівка 1908
- Авдіївка 228
- Покровськ 579
Всього з 13 години вивезено 7615 осіб.
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