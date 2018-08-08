"Укрзализныця" протестировала новый скоростной поезд на маршруте Львов-Ужгород

Поезд проследовал по маршруту Львов-Лавочное-Мукачево-Ужгород

Из Львова в Ужгород, в ночь с 7 на 8 августа, была проведена экспериментальная поездка двухсистемного скоростного электропоезда ЭКр1 производства Крюковского вагонзавода. Об этом говорится в сообщениие пресс-службы Ужгородской дирекции железнодорожных перевозок на странице в Facebook.

Как сообщается, поезд проследовал по маршруту Львов-Лавочное-Мукачево-Ужгород.

Как отмечается, данная тестовая поездка была осуществлена с целью определения возможности курсирования нового поезда Киев-Львов-Мукачево-Ужгород, подтверждения динамических характеристик подвижного состава и определения максимальных скоростей движения.

Напомним, ранее и.о. председателя правления УЗ Евгений Кравцов сообщал, что первые локомотивы американской компании General Electric придут в Украину до конца лета 2018 года.

Также ранее сообщалось, что General Electric рассматривает Крюковский вагоностроительный завод в Кременчуге (Полтавская область) как площадку для локализации производства своих тепловозов в Украине.

Отметим, "Укрзализныця" и General Electric Transportation в феврале 2018 года подписали пакет документов, который предусматривает 15-летнее партнерство в модернизации локомотивного парка и поставки новых локомотивов.