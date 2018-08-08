"Укрзалізниця" протестувала новий швидкісний поїзд на маршруті Львів-Ужгород

Поїзд проїхав по маршруту Львів-Лавочне-Мукачево-Ужгород

Зі Львова до Ужгорода, в ніч з 7 на 8 серпня, була проведена експериментальна поїздка двосистемного швидкісного електропоїзда ЭКр1 виробництва Крюківського вагонзаводу. Про це йдеться в сообщениие прес-служби Ужгородської дирекції залізничних перевезень на сторінці у Facebook.

Як повідомляється, поїзд проїхав по маршруту Львів-Лавочне-Мукачево-Ужгород.

Як відзначається, дана тестова поїздка була здійснена з метою визначення можливості курсування нового поїзда Київ-Львів-Мукачево-Ужгород, підтвердження динамічних характеристик рухомого складу і визначення максимальних швидкостей руху.

Нагадаємо, раніше в.о. голови правління УЗ Євген Кравцов повідомляв, що перші локомотиви американської компанії General Electric прийдуть в Україну до кінця літа 2018 року.

Також раніше повідомлялося, що General Electric розглядає Крюківський вагонобудівний завод у Кременчуці (Полтавська область) як майданчик для локалізації виробництва своїх тепловозів в Україні.

Відзначимо, "Укрзалізниця" і General Electric Transportation в лютому 2018 року підписали пакет документів, який передбачає 15-річне партнерство у модернізації локомотивного парку і постачання нових локомотивів.