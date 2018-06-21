General Electric исключат из индекса Dow Jones

Ее место займет аптечная сеть

Акции американской General Electric (GE) будут исключены из фондового индекса Dow Jones Industrial Average. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, компания была последней в индексе из тех, которые были включены в него с момента его создания в 1896 году. Она была компонентом индекса практически все время за исключением небольшого периода в начале ХХ века. Изначально в индексе было 12 промышленных компаний, в 1928 году их число увеличилось до 30.

В 2000 году капитализация GE достигла рекордных 594 млрд долларов. Компания находилась на вершине несколько лет, пока ее не сменила Exxon Mobil, стоимость которой росла благодаря начавшемуся буму на сырьевых рынках.

За последний год капитализация GE сократилась на 55%, или более чем на 100 млрд долларов, тогда как индекс Dow Jones вырос на 15,1%. Сейчас GE стоит 114,65 млрд долларов и является самой дешевой компанией в индексе, - пишет издание.

Вместо GE в индекс будет включена аптечная сеть Walgreens Boots Alliance с капитализацией 64 млрд долларов.

Такое решение пояснил председатель индексного комитета S&P Dow Jones Indices Дэвид Блитцер, заявив, что в результате индекс станет лучше представлять секторы потребления и здравоохранения экономики США.

В DJIA веса компаний определяются по цене их акций, а не рыночной капитализации. С ценой акции 12,95 доллара вес GE составлял менее 0,5 п.п. Цена акции Walgreens Boots Alliance выше (64,61 доллара), поэтому ее вес в индексе будет существенно больше. Перекомпоновка индекса произойдет перед началом торгов 26 июня.

Напомним, американская компания General Electric рассматривает Крюковский вагоностроительный завод, что в Кременчуге (Полтавская область) как площадку для локализации производства своих тепловозов в Украине.