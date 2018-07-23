В УЗ розповіли, коли в Україну прийдуть перші локомотиви General Electric

В "Укрзалізниці" очікують перші локомотиви до кінця літа

Перші локомотиви американської компанії General Electric прийдуть в Україну до кінця літа 2018 року. Про це повідомив в. о. голови правління УЗ Євген Кравцов вінтерв'ю РБК-Україна.

Так, Кравцов зазначив, що в Україні локомотиви будуть доукомплектовані.

"Ми підтвердили, що перші локомотиви прийдуть в Україну до кінця літа. Сподіваємося, що всю першу партію в 30 локомотивів ми отримаємо до кінця року", - додав він.

Зазначимо, "Укрзализниця" і General Еlectric Transportation у лютому 2018 року підписали пакет документів, який передбачає 15-річне партнерство у модернізації локомотивного парку і постачання нових локомотивів.

Вартість одного тепловоза американської компанії General Electric становить 4,68 млн доларів.

Проте, як повідомили в "Укрзалізниці", один тепловоз General Electric обійдеться Україні приблизно в 3,5 млн доларів. Зазначено, що понад 28 млн доларів від цієї суми повернуться в бюджет України як ПДВ і понад 11 млн доларів залишаться в Україні за рахунок локалізації виробництва в країні.

Українські підприємства, які будуть залучені в кооперацію і сертифіковані General Еlectric, зможуть стати постачальниками товарів і послуг для GE та інших виробників при реалізації аналогічних проектів в інших країнах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що General Electric розглядає Крюківський вагонобудівний завод у Кременчуці (Полтавська область) як майданчик для локалізації виробництва своїх тепловозів в Україні.