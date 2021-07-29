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"Укрзализныця" продолжила маршрут двух пригородных поездов из Киева

Автор: Сергей Пышкин

Для улучшения обслуживания пассажиров "Укрзализныця" приняла решение продлить маршруты двух пригородных поездов. Соответствующее решение касается соединений Киев - Малин и Киев - Мироновка.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Начиная с 1 августа электропоезд пригородного назначения Киев - Малин также будет курсировать до станции Коростень, а Киев - Мироновка - до станции Цветково.

Согласно сообщению:

  • электропоезд № 6629 соединением Киев (Пригородный вокзал) - Малин - Коростень ежедневно будет курсировать начиная с 31 августа в 20:35 и прибывать к конечной станции в 01:10;
  • электропоезд № 6604 соединением Коростень - Малин - Киев (Святошин) будет курсировать с 1 августа в 03:10 и прибывать к конечной станции в 06:39;
  • электропоезд № 6704/6703 соединением Киев (Северная платформа) - Мироновка - Цветково будет курсировать с 1 августа в 08:31 и прибывать к конечной станции в 12:43;
  • электропоезд № 6726/6725 соединением Цветково - Мироновка - Киев (Северная платформа) будет курсировать с 1 августа в 15:05 и прибывать к конечной станции в 19:11.
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КиевУкрзализныцяпоезд