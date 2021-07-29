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"Укрзалізниця" продовжила маршрут двох приміських поїздів з Києва

Автор: Сергій Пишкін

Задля покращення обслуговування пасажирів, "Укрзалізниця" прийняла рішення продовжити маршрути двох приміських поїздів. Відповідне рішення стосується сполучень Київ - Малин та Київ - Миронівка.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Починаючи з 1 серпня електропоїзд приміського призначення Київ - Малин також курсуватиме до станції Коростень, а Київ - Миронівка - до станції Цвіткове.

Згідно з повідомленням:

  • електропоїзд № 6629 сполученням Київ (Приміський вокзал) - Малин - Коростень щодня курсуватиме починаючи з 31 серпня о 20:35 й прибуватиме до кінцевої станції о 01:10;
  • електропоїзд № 6604 сполученням Коростень - Малин - Київ (Святошин) курсуватиме з 1 серпня о 03:10 й прибуватиме до кінцевої станції о 06:39;
  • електропоїзд № 6704/6703 сполученням Київ (Північна платформа) - Миронівка - Цвіткове курсуватиме з 1 серпня о 08:31 й прибуватиме до кінцевої станції о 12:43;
  • електропоїзд № 6726/6725 Цвіткове - Миронівка - Київ (Північна платформа) курсуватиме з 1 серпня о 15:05 й прибуватиме до кінцевої станції о 19:11.
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