Укрзализныця приостанавливает продажу билетов на ряде станций, в частности в Ужгороде

Фото: поезд Укрзализныци (flickr)

Укрзализныця прекращает продажу билетов из отдельных железнодорожных станций. Такое решение приняла Государственная комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

С 00:01 2 ноября будет закрыта продажа билетов из железнодорожных станций: Береговое, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставное, Ужгород, Роды, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетовка на поезда:

станций Береговое, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставное:

- № 601/602 Львов — Солотвино-1 (Тячев).

Станция Ужгород:

- № 17/18 Харьков — Ужгород;

- № 81/82 Киев — Ужгород;

- № 107/108 Одесса — Ужгород;

- № 29/30 Киев — Ужгород;

- № 45/46 Ужгород — Лисичанск;

- № 3/4 Запорожье — Ужгород;

- № 601/602 Львов — Солотвино-1 (Тячев).

Станция Пологи:

- № 10/9 Мариуполь — Киев**;

- № 84/83 Мариуполь — Киев**;

- № 116/115 Киев — Бердянск.

Станция Сарата, Кулевча:

- № 145/146 Киев — Измаил.

Станция Славута-1:

- № 43/44 Ивано-Франковск — Киев;

- № 45/46 Ужгород — Лисичанск;

- № 88/87 Ковель — Новоалексеевка;

- № 98/97 Ковель — Киев.

Станция Шепетовка:

- № 88/87 Ковель — Новоалексеевка;

- № 98/97 Ковель — Киев;

- № 43/44 Ивано-Франковск — Киев;

- № 45/46 Ужгород — Лисичанск;

- № 91/92 Львов — Киев;

- № 217/218 Киев — Рахов.

Указанные поезда последуют через станции Береговое, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетовка, Ставное без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться по установленному порядку.

В связи с ситуацией изменены маршруты следования поездов:

- № 17/18 Мукачево — Харьков — Ужгород (вместо Ужгород — Харьков — Ужгород);

- № 29/30 Мукачево — Харьков — Ужгород (вместо Ужгород — Киев — Ужгород);

- № 45/46 Батево-Пас. — Лисичанск — Ужгород (вместо Ужгород — Лисичанск — Ужгород);

- № 3/4 Мукачево — Запорожье — Ужгород (вместо Ужгород — Запорожье — Ужгород);

- № 81/82 Чоп-Пасс — Киев — Ужгород (вместо Ужгород — Киев — Ужгород);

- № 107/108 Чоп-Пас. — Одесса — Ужгород (вместо Ужгород — Одесса — Ужгород).

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