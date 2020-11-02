Укрзалізниця припиняє продаж квитків на низці станцій, зокрема в Ужгороді

Укрзалізниця припиняє продаж квитків із окремих залізничних станцій. Таке рішення прийняла Державна комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.
З 00:01 2 листопада буде закрито продаж квитків із залізничних станцій: Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетівка на поїзди:
станцій Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне:
- № 601/602 Львів — Солотвино-1 (Тячів).
Станція Ужгород:
- № 17/18 Харків — Ужгород;
- № 81/82 Київ — Ужгород;
- № 107/108 Одеса — Ужгород;
- № 29/30 Київ — Ужгород;
- № 45/46 Ужгород — Лисичанськ;
- № 3/4 Запоріжжя — Ужгород;
- № 601/602 Львів — Солотвино-1 (Тячів).
Станція Пологи:
- № 10/9 Маріуполь — Київ**;
- № 84/83 Маріуполь — Київ**;
- № 116/115 Київ — Бердянськ.
Станція Сарата, Кулевча:
- № 145/146 Київ — Ізмаїл.
Станція Славута-1:
- № 43/44 Івано-Франківськ — Київ;
- № 45/46 Ужгород — Лисичанськ;
- № 88/87 Ковель — Новоолексіївка;
- № 98/97 Ковель — Київ.
Станція Шепетівка:
- № 88/87 Ковель — Новоолексіївка;
- № 98/97 Ковель — Київ;
- № 43/44 Івано-Франківськ — Київ;
- № 45/46 Ужгород — Лисичанськ;
- № 91/92 Львів — Київ;
- № 217/218 Київ — Рахів.
Зазначені поїзди прослідують через станції Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетівка, Ставне без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися за встановленим порядком.
У зв’язку з ситуацією змінено маршрути курсування поїздів:
- № 17/18 Мукачево — Харків — Ужгород (замість Ужгород — Харків — Ужгород);
- № 29/30 Мукачево — Харків — Ужгород (замість Ужгород — Київ — Ужгород);
- № 45/46 Батьово-Пас. — Лисичанськ — Ужгород (замість Ужгород — Лисичанськ — Ужгород);
- № 3/4 Мукачево — Запоріжжя — Ужгород (замість Ужгород — Запоріжжя — Ужгород);
- № 81/82 Чоп-Пас — Київ — Ужгород (замість Ужгород — Київ — Ужгород);
- № 107/108 Чоп-Пас. — Одеса — Ужгород (замість Ужгород — Одеса — Ужгород).
Нагадаємо, в "червону" зону потрапили 11 обласних центрів.
В Україні за останню добу підтвердили 7 959 нових випадків коронавірусної хвороби. При цьому одужали 2513 осіб.
Зазначимо, режим надзвичайної ситуації в Україні продовжили до кінця року.