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"Укрзализныця" предупредила о задержке поездов из-за обстрелов: список

Фото: УЗ предупредила о задержке поездов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В результате российских обстрелов критической инфраструктуры в Харьковской области ожидаются задержки в курсировании поездов из и в Сумы, Харьков и Полтаву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

По состоянию на 21:00 из-за перебоев с электроснабжением, которые были вызваны обстрелами, задерживаются такие поезда:

  • №1 Харьков - Ивано-Франковск - ориентировочная задержка 45 минут;
  • №786 Киев - Шостка - задержка 40 минут (электроснабжение восстановлено, поезд следует дальше).

Также могут задержаться следующие рейсы:

  • №164 Харьков-Киев (время отправления 21:16);
  • №7 Харьков-Одесса (время отправления 21:43).

Кроме того, на вокзалах Харькова и других городов, оставшихся без электричества, УЗ организовала безопасную высадку и посадку пассажиров.

"Также пассажирам будет разрешено остаться на территории вокзалов в течение комендантского часа", - добавили в компании.

Напомним, вечером 11 сентября российские оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре в Харьковской и Днепропетровской областях. После этого в ряде областей Украины возникли проблемы с электричеством.

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УкрзализныцяХарьковПолтаваСумыракетный удар