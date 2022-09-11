"Укрзализныця" предупредила о задержке поездов из-за обстрелов: список

В результате российских обстрелов критической инфраструктуры в Харьковской области ожидаются задержки в курсировании поездов из и в Сумы, Харьков и Полтаву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
По состоянию на 21:00 из-за перебоев с электроснабжением, которые были вызваны обстрелами, задерживаются такие поезда:
Также могут задержаться следующие рейсы:
Кроме того, на вокзалах Харькова и других городов, оставшихся без электричества, УЗ организовала безопасную высадку и посадку пассажиров.
"Также пассажирам будет разрешено остаться на территории вокзалов в течение комендантского часа", - добавили в компании.
Напомним, вечером 11 сентября российские оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре в Харьковской и Днепропетровской областях. После этого в ряде областей Украины возникли проблемы с электричеством.
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