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"Укрзалізниця" попередила про затримку поїздів через обстріли: список

Фото: УЗ попередила про затримку потягів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

В результаті російських обстрілів критичної інфраструктури в Харківській області очікуються затримки в курсуванні потягів з та до Сум, Харкова та Полтави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Станом на 21:00 через перебої з електропостачанням, які були викликані обстрілами, затримуються такі потяги:

  • №1 Харків - Івано-Франківськ - орієнтовна затримка 45 хвилин;
  • №786 Київ - Шостка - затримка 40 хвилин (електропостачання відновлено, поїзд слідує далі).

Також можуть затриматися такі рейси:

  • №164 Харків - Київ (час відправлення 21:16);
  • №7 Харків - Одеса (час відправлення 21:43).

Крім того, на вокзалах Харкова та інших міст, які залишилися без електрики, УЗ організувала безпечну висадку та посадку пасажирів.

"Також пасажирам буде дозволено залишитися на території вокзалів протягом комендантської години", - додали в компанії.

Нагадаємо, ввечері 11 вересня російські окупанти завдали ударів по критичній інфраструктурі у Харківській та Дніпропетровській областях. Після цього у низці областей України виникли проблеми з електрикою.

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УкрзалізницяХарківПолтаваСумиракетный удар