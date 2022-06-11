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"Укрзализныця" может получить по ленд-лизу 40 тепловозов из США

Укрзализныця запросила у США 40 тепловозов (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

"Укрзализныця" сформировала перечень подвижного состава, который она надеется получить в рамках помощи от иностранных партнеров. В нем присутствуют 40 тепловозов производства американской компании Wabtec. Об этом сообщил председатель правления железнодорожной компании Александр Камышин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦТС.

"Должны развивать сотрудничество с западными партнерами. Мы говорим о "Плане Маршалла" для УЗ, ленд-лиз. Из важного есть запрос на 40 локомотивов стоимостью 250 млн долларов, двигатели для модернизации других наших локомотивов, спецмашины для восстановления инфраструктуры и прочее", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" возобновляет курсирование пригородных поездов в направлении "Киев - Васильков-2" с 14 июня. Оно было приостановлен из-за боевых действий.

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Укрзализныця