"Укрзалізниця" може отримати по ленд-лізу 40 тепловозів із США

"Укрзалізниця" сформувала перелік рухомого складу, який вона сподівається отримати в рамках допомоги від іноземних партнерів. У ньому присутні 40 тепловозів виробництва американської компанії Wabtec. Про це повідомив голова правління залізничної компанії Олександр Камишин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТС .

"Маємо розвивати співпрацю із західними партнерами. Ми говоримо про "план Маршалла" для УЗ, ленд-ліз. З важливого є запит на 40 локомотивів вартістю 250 млн доларів, двигуни для модернізації інших наших локомотивів, спецмашини для відновлення інфраструктури та інше", - підкреслив він.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" відновлює курсування приміських поїздів у напрямку "Київ-Васильків-2" з 14 червня. Воно було призупинено через бойові дії.

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