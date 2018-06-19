"Укрзалізниця" планує запустити поїзд Мукачево-Будапешт до кінця літа

У перспективі буде створено залізничне сполучення зі Словаччиною та Чехією

До кінця літа "Укрзалізниця планує" запустити євроколією поїзд Мукачево - Будапешт. Про це повідомив в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов на своїй сторінці у Facebook.

"Спеціально для цього, за 500 м від залізничного вокзалу станції Мукачево, починаємо будувати окрему посадочну платформу. Вона примикатиме до колії стандарту 1435 мм. Зараз погоджуємо проект, паралельно опрацьовуємо питання графіка руху поїзда та тарифи", - написав Кравцов.

За його словами, крім зведення нової платформи, необхідно впорядкувати близько 40 км євроколії. Усі роботи планується звершити до кінця літа 2018 року.

"У перспективі - пряме залізничне сполучення вузькою колією зі Словаччиною, Чехією та іншими країнами Євросоюзу. Новим поїздом до столиці Угорщини можна буде дістатись за 6 годин. 400-кілометровий маршрут пролягатиме через угорські міста Дебрецен та Ньїредьгаза", - зазначив Кравцов.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" назвала причину аварії поїзда у Дніпрі, де з рейок зійшли 11 вагонів вантажного поїзда. Так, аварія поїзда сталася через крадіжку верхньої будови колії.