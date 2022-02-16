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"Укрзализныця" планирует инвестировать 1,7 миллиарда гривен в инфраструктуру

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Киев, Среда 16 февраля 2022 12:44
"Укрзализныця" планирует инвестировать 1,7 миллиарда гривен в инфраструктуру Фото: УЗ планирует инвестировать 1,7 млрд грн в инфраструктуру (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В январе 2022 года "Укрзалізниця" увеличила доход в 1,6 раз - до 9,3 млрд грн, а чистая прибыль компании составила 21 млн грн. Вырученные средства планируют направить на выполнение программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" на железной дороге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.

По данным УЗ, в январе показатель EBITDA (объем прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений) увеличился в рекордные 5 раз, до 2,6 млрд грн по сравнению с прошлым годом.

“Наша ключевая задача до конца 2021 года - стабилизировать финансовую ситуацию в ключевых государственных компаниях и предприятиях. В частности, и в УЗ, где ситуация на первое полугодие 2021 года была критической”, - рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

&quot;Укрзализныця&quot; планирует инвестировать 1,7 миллиарда гривен в инфраструктуру

По его словам, вывести компанию в прибыль удалось благодаря внедрению возможности закупать электроэнергию напрямую у производителя, оптимизации тарифов на грузовые перевозки и оперативной реакции на запросы рынка.

В этом году УЗ планирует получить 1,7 млрд грн чистой прибыли. За эти деньги компания проведет масштабную модернизацию инфраструктуры. В частности, в этом году готовятся электрифицировать 100 км маршрутов, обновить 750 км путей, построить 1 500 грузовых вагонов, а также закупить не менее 100 пассажирских вагонов.

"Системные реформы дают результаты на ключевых государственных предприятиях отрасли - УЗ, Борисполе, ГП МТП "Южный", которым меньше чем через год удалось стабилизировать финансовое состояние", - добавил Кубраков.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" Кирилл Тимошенко анонсировал развитие проекта City Express в рамках президентской программы в Киеве, Харькове и Днепре.

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Укрзализныця Большая стройка
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