ru ua
Ср, 16 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Укрзалізниця" планує інвестувати 1,7 мільярда гривень в інфраструктуру

Новость на русском →
Київ, Середа 16 лютого 2022 12:44
"Укрзалізниця" планує інвестувати 1,7 мільярда гривень в інфраструктуру Фото: УЗ планує інвестувати 1,7 млрд грн в інфраструктуру (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

В січні 2022 року "Укрзалізниця" збільшила дохід в 1,6 разів - до 9,3 млрд грн, а чистий прибуток компанії склав 21 млн грн. Отримані кошти планують спрямувати на виконання програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" на залізниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури України.

За даними УЗ, в січні показник EBITDA (обсяг прибутку до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань) збільшився у рекордні 5 разів, до 2,6 млрд грн у порівнянні з минулим роком.

"Нашим ключовим завданням до кінця 2021 року було стабілізувати фінансову ситуацію у ключових державних компаніях і підприємствах. Зокрема, і в "Укрзалізниці", де ситуація станом на перше півріччя 2021 року була критичною", - розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

&quot;Укрзалізниця&quot; планує інвестувати 1,7 мільярда гривень в інфраструктуру

За його словами, вивести компанію в прибуток вдалось завдяки впровадженню можливості закуповувати електроенергію напряму у виробника, оптимізації тарифів на вантажні перевезення та оперативній реакції на запити ринку.

Загалом цього року УЗ планує отримати 1,7 млрд грн чистого прибутку. За ці кошти компанія проведе масштабну модернізацію інфраструктури. Зокрема, цьогоріч готуються електрифікувати 100 км маршрутів, оновити 750 км колій, збудувати 1 500 вантажних вагонів, а також закупити щонайменше 100 пасажирських вагонів.

"Системні реформи дають результати на ключових державних підприємствах галузі - "Укрзалізниці", Борисполі, ДП МТП “Южний”, яким менше ніж за рік вдалося стабілізувати фінансовий стан", - додав Кубраков.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" Кирило Тимошенко анонсував розвиток проєкту City Express в рамках президентської програми у Києві, Харкові та Дніпрі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Велике будівництво
NEWS
Ердоган запропонував Путіну і Зеленському тристоронню зустріч
Ердоган запропонував Путіну і Зеленському тристоронню зустріч
DAILY
Навіщо Путіну пропонують визнати "ЛДНР" і що може бути далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Навіщо Путіну пропонують визнати "ЛДНР" і що може бути далі