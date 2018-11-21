"Укрзализныця" отремонтировала более 1,5 тыс. км путей с начала года

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Отремонтированы пути в Винницкой, Киевской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и других областях

"Укрзализныця" за 10 месяцев 2018 года отремонтировала более 1,5 тыс. км путей, что на 102 км больше прошлогоднего показателя за этот период. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

В частности, железнодорожники реконструировали 229 км путей и провели капитальный и средний ремонт на 810,1 км путей. Еще на более 444 км путей проведен комплексно-оздоровительный ремонт.

"Основные ремонтно-путевые работы выполнялись на таких направлениях: Киев - Жмеринка - Подволочиск - Львов - Мостицкая; Чоп - Львов; Фастов - Мироновка - Пятихатки - Чаплино - Красная Могила; Киев - Гребенка - Харьков - Тополи; Жмеринка - Одесса; Ягодин - Ковель - Здолбунов - Казатин; Киев - Нежин - Горностаевка", - сообщили в пресс-службе.

Также в УЗ рассказали о работах по увеличению пропускной способности (увеличению количества грузовых и пассажирских поездов, - ред.) на участке Запорожье - Камыш-Заря - Волноваха, что ведет к меткомбинатам Приазовья. Также железнодорожники завершили первый этап реконструкции участка Пологи - Камыш-Заря.

"Это позволит значительно увеличить пропускную способность стратегического мариупольского направления", - сообщили в УЗ.

В следующем году компания планирует начать работы по электрификации и строительству второго пути на направлении Долинская - Николаев - Колосовка, которые рассчитаны до 2023 года.

Напомним, в последнюю неделю ноября 2018, начиная с 23 числа, "Укрзализныця" вносит изменения в график движения пассажирских поездов по отдельным направлениям в связи с реконструкцией на путях.