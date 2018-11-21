"Укрзалізниця" відремонтувала понад 1,5 тис. км колій з початку року

Ілюстративне фото (Pixabey)

Відремонтовано колії у Вінницькій, Київській, Запорізькій, Харківській, Донецькій та інших областях

"Укрзалізниця" за 10 місяців 2018 року відремонтувала понад 1,5 тис. км колії, що на 102 км більше минулорічного показника за цей період. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УЗ.

Зокрема, залізничники реконструювали 229 км колій та провели капітальний та середній ремонт на 810,1 км колій. Ще на понад 444 км колій проведено комплексно-оздоровчий ремонт.

"Основні ремонтно-колійні роботи виконувалися на таких напрямках: Київ - Жмеринка - Підволочиськ - Львів - Мостицька; Чоп - Львів; Фастів - Миронівка - П’ятихатки - Чаплине - Красна Могила; Київ - Гребінка - Харків - Тополі; Жмеринка - Одеса; Ягодин - Ковель - Здолбунів - Козятин; Київ - Ніжин - Горностаївка", - повідомили в прес-службі.

Також в УЗ розповіли про роботи щодо збільшення пропускної здатності (збільшення кількості вантажних та пасажирських поїздів, - ред.) на ділянці Запоріжжя - Комиш-Зоря - Волноваха, що веде до меткомбінатів Приазов’я. Також залізничники завершили перший етап реконструкції ділянки Пологи - Комиш-Зоря.

"Це дозволить значно збільшити пропускну здатність стратегічного маріупольського напрямку", - повідомили в УЗ.

Наступного року компанія планує розпочати роботи з електрифікації та будівництва другої колії на напрямку Долинська - Миколаїв - Колосівка, які розраховані до 2023 року.

Нагадаємо, в останній тиждень листопада 2018, починаючи з 23 числа, "Укрзалізниця" вносить зміни у графік руху пасажирських поїздів за окремими напрямками у зв'язку із реконструкцією на коліях.