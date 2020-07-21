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"Укрзализныця" открывает продажу билетов еще на пять поездов

Одесса, Вторник 21 июля 2020 13:17
"Укрзализныця" открывает продажу билетов еще на пять поездов
Фото: поезд (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В фокусе - Западная Украина и Причерноморье

"Укрзализныця" открывает продажу билетов на пять поездов в традиционные места отдыха украинцев. Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.

В частности, поезд № 702/701 Львов - Черновцы отправится из Львова 21 июля, а из Черновцов - 22 июля. Поезд будет курсировать по 1, 2, 4, 5, 6, 7 дням недели.

Поезд № 41/42 Днепр - Трускавец отправится с Днепра 21 июля, из Трускавца - 22 июля. Поезд будет курсировать через день.

Поезд № 136/135 Черновцы - Одесса отправится в ежедневный рейс из Черновцов и из Одессы с 22 июля.

Поезд № 45/46 Ужгород - Лисичанск отправится из Ужгорода 24 июля, из Лисичанска - 26 июля. Поезд будет курсировать один раз в три дня.

Поезд № 317/318 Запорожье - Одесса будет курсировать через день и из Запорожья отправится 24 июля, из Одессы - 25 июля.

Напомним, "Укрзализныця" запустила еще 7 поездов на Львовском направлении.

Ранее РБК-Украина писало, что УЗ запустила 12 пригородных поездов на восточном направлении.

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