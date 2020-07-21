"Укрзалізниця" відкриває продаж квитків ще на п'ять поїздів

Фото: потяг (РБК-Україна)

У фокусі - Західна Україна та Причорномор’я

"Укрзалізниця" відкриває продаж квитків на п'ять поїздів до традиційних місць відпочинку українців. Квитки можна придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах.

Про це повідомляє прес-служба залізниці.

Зокрема, поїзд № 702/701 Львів - Чернівці відправиться зі Львова 21 липня, а з Чернівців - 22 липня. Поїзд буде курсувати по 1, 2, 4, 5, 6, 7 днях тижня.

Поїзд № 41/42 Дніпро - Трускавець відправиться з Дніпра 21 липня, з Трускавця - 22 липня. Поїзд курсуватиме через день.

Поїзд № 136/135 Чернівці - Одеса відправиться у щоденний рейс з Чернівців та з Одеси з 22 липня.

Поїзд № 45/46 Ужгород - Лисичанськ відправиться з Ужгорода 24 липня, із Лисичанська - 26 липня. Поїзд курсуватиме один раз на три дні.

Поїзд № 317/318 Запоріжжя - Одеса курсуватиме через день та із Запоріжжя відправиться 24 липня, з Одеси - 25 липня.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила ще 7 потягів на Львівському напрямку.

Раніше РБК-Україна писало, що УЗ запустила 12 приміських поїздів на східному напрямку.