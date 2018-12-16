"Укрзализныця" открыла продажу билетов на 5 дополнительных поездов

Иллюстративное фото (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Продажа билетов открылась на рейсы из Киева в Ужгород, Львов, Ковель и Днепр, и из Одессы - в Ужгород

"Укрзализныця" начала продажу билетов на 5 дополнительных поездов в период новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр "Укрзализныци".

Как сообщается, продажа билетов открылась на поезда из Киева в Ужгород, Львов, Ковель и Днепр, и из Одессы - в Ужгород.

По словам главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова, в целом в период зимних праздников открыта продажа билетов на 15 дополнительных поездов.

"Всего планируется назначить 30 дополнительных поездов", - добавил Кравцов.

Кроме того, в УЗ напомнили, что ввели новые прямые маршруты "Ивано-Франковск - Днепр", "Запорожье - Ужгород", "Кривой Рог - Ужгород" и "Сумы - Винница" путем продления существующих маршрутов поездов.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" назначила новый ночной поезд на Закарпатье, который будет курсировать с 16 декабря. "Ночной экспресс" № 3/4 будет курсировать по маршруту Запорожье - Днепр - Ужгород.

Добавим, "Укрзализныця" 20 декабря запускает новый поезд № 90/89 Львов-Перемышль. Поезд будет курсировать круглый год в дни повышенного пассажиропотока. Первые перевозки пассажиров запланированы на новогодние праздники - с 20 декабря по 7 января.