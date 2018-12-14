"Укрзализныця" назначила новый поезд на Закарпатье

Иллюстративное фото (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Поезд Запорожье - Днепр - Ужгород будет курсировать с 16 декабря

"Укрзализныця" назначила новый ночной поезд на Закарпатье, который будет курсировать с 16 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

В частности, "Ночной экспресс" № 3/4 будет курсировать по маршруту Запорожье - Днепр - Ужгород. Отмечается, что поезд сформирован из вагонов, которые капитально отремонтировали, а график его движения составлен с учетом пожеланий пассажиров.

"В первый рейс новый поезд № 4/3 Запорожье - Днепр - Ужгород отправится 16 декабря из Запорожья в 14:40, из Днепра - в 16:40 и прибудет в Ужгород на следующий день в 11:06. В обратном направлении поезд начнет курсировать с 17 декабря. Он будет отправляться из Ужгорода в 13:20 и прибудет на следующий день в Днепр в 08:13, в Запорожье - в 10:14", - отметили в пресс-службе.

Известно, что поезд будет делать остановки на станциях Белая Церковь, Львов, Воловец, Мукачево и др. Он обеспечит сообщение мегаполисов Приднепровья: Днепра, Запорожья, а также Белой Церкви с Закарпатьем.

Напомним, АО "Укрзализныця" 20 декабря запускает новый поезд № 90/89 Львов-Перемышль. Поезд будет курсировать круглый год в дни повышенного пассажиропотока. Первые перевозки пассажиров запланированы на новогодние праздники - с 20 декабря по 7 января.