Из Львова в Перемышль будет курсировать новый поезд

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Поезд запустят 20 декабря

ПАО "Укрзализныця" 20 декабря запускает новый поезд № 90/89 Львов-Перемышль. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Как отмечается, поезд будет курсировать круглый год в дни повышенного пассажиропотока. Первые перевозки пассажиров запланированы на новогодние праздники - с 20 декабря по 7 января.

Поезд № 89 будет отправляться из Перемышля в 10:15 и прибывать во Львов в 13:45. Из Львова поезд будет отправляться в 16:00 и прибывать в Перемышль в 17:46. Время следования поезда составит около 2,5 часа.

Поезд будет состоять из 6 купейных вагонов с местами для сидения 2-ого класса. Стоимость проезда - около 253 грн.

Напомним, "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы скоростного поезда "Интерсити+" № 720/719 Киев-Харьков-Киев для перевозки пассажиров в период новогодних и рождественских праздников. Из Киева поезд отправится в дополнительные рейсы 25 декабря, 1 и 8 января, в обратном направлении из Харькова - 26 декабря, 2 и 9 января.

РБК-Украина сообщало, что 7 декабря "Укрзалызниця" открыла продажу на 5 дополнительных поездов, назначенных на новогодне-рождественский период. В частности, назначили на поезда сообщением Киев-Николаев, Покровск-Харьков, Кременчуг-Бахмач, Харьков-Запорожье, Киев-Запорожье.