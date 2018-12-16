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"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на 5 додаткових поїздів

Новини » Транспорт    16.12.2018 - 20:56
"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на 5 додаткових поїздів
Ілюстративне фото (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Продаж квитків відкрився на рейси з Києва до Ужгорода, Львова, Ковеля та Дніпра, і з Одеси - до Ужгорода

"Укрзалізниця" розпочала продаж квитків на 5 додаткових поїздів у період новорічних та різдвяних свят. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр "Укрзалізниці".

Як повідомляється, продаж квитків відкрився на поїзди з Києва до Ужгорода, Львова, Ковеля та Дніпра, і з Одеси - до Ужгорода.

За словами глави "Укрзалізниці" Євгена Кравцова, загалом у період зимових свят відкрито продаж квитків на 15 додаткових поїздів.

"Загалом планується призначити 30 додаткових поїздів", - додав Кравцов.

Крім того, в УЗ нагадали, що запровадили нові прямі маршрути "Івано-Франківськ - Дніпро", "Запоріжжя - Ужгород", "Кривий Ріг - Ужгород" та "Суми - Вінниця" шляхом подовження маршрутів існуючих поїздів.

&quot;Укрзалізниця&quot; відкрила продаж квитків на 5 додаткових поїздів

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" призначила новий нічний поїзд на Закарпаття, який курсуватиме з 16 грудня. "Нічний експрес" № 3/4 курсуватиме за маршрутом Запоріжжя - Дніпро - Ужгород.

Додамо, "Укрзалізниця" 20 грудня запускає новий поїзд № 90/89 Львів-Перемишль. Поїзд курсуватиме цілий рік у дні підвищеного пасажиропотоку. Перші перевезення пасажирів заплановані на новорічні свята - з 20 грудня по 7 січня.

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