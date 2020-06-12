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Экспресс в "Борисполь" начинает работу: график поездов

Новости » Общество     12.06.2020 - 16:29
Экспресс в "Борисполь" начинает работу: график поездов
Фото: экспресс в "Борисполь" (facebook.com/vlad.golubev.9)

В сутки экспресс будет совершать шесть поездок

"Укрзализныця" с 15 июня возобновляет работу экспресса в аэропорт "Борисполь". Скоростной экспресс будет курсировать по графику шесть раз в день.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Отправка экспресса будет совершаться трижды утром и трижды вечером:

  • Из станции "Киев-пассажирский" - 5:43, 6:30, 10:00, 16:56, 17:50, 20:14;
  • Из аэропорта "Борисполь" - 6:43, 7:18, 10:50, 17:41, 18:34, 21:00.

Также поезд будет совершать остановки на промежуточных станциях "Выдубычи" и "Дарница".

"Поезда будут проходить усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр. Укрзализныця призывает пассажиров ответственно относиться к выполнению противоэпидемических мероприятий, в частности, во время путешествия обязательно пользоваться защитными масками и перчатками", - сообщили в УЗ.

Экспресс в &quot;Борисполь&quot; начинает работу: график поездов

Ранее РБК-Украина писало, что с 15 июня в Украине возобновляют осуществление международных рейсов.

Также сообщалось, что с 15 июня Украина открывает аэропорты для иностранцев.

Кроме этого в Кабинете министров уточнили, что с 15 июня украинцы смогут влететь в некоторые страны без необходимости проходить двухнедельный карантин.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины УкрзализныцяБориспольэкспресс
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